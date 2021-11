Rozwodzisz się? Wkrótce zapłacisz więcej! Jest nowy projekt ustawy!

Rozwód w Polsce. Na co zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości?

Kto poprowadzi takie postępowanie? Sędzia lub referendarz sądowy. Jego zadaniem będzie poinformowanie rodziców o "indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa". Proces ma trwać co najmniej miesiąc. Dlatego rodzice będą musieli zapomnieć o szybkim rozstaniu i otrzymaniu rozwodu na ledwie jednej rozprawie.

Resort Ziobry twierdzi, że takie działania mają na celu dobro dzieci, tak by ważna decyzja o rozwodzie nie była podejmowana pochopnie.

Nadrzędnym celem tego postępowania jest pojednanie stron, w konsekwencji, którego strony zrezygnują z rozwodu czy separacji" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Co ważne, postępowanie będzie obowiązkowe. Jeśli rodzice wnioskujący o rozwód nie wezmą w nim udziału, to wniosek w ogóle nie rozstanie rozpatrzony przez sąd. Rodzice będą mogli też wnioskować o darmową mediację. Zdaniem ministerstwa, to również przyspieszy procesy rozwodowe. Skądinąd wiemy doskonale, że mediacje potrafią trwać od trzech do sześciu miesięcy.