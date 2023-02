Rozrywka. Torunianie przeszli do półfinału "The Voice Senior"! Andrzej Kubacki i Andrzej Raniszewski oczarowali jury Sara Watrak

Mamy to! Dwóch rodowitych torunian wystąpi w półfinale "The Voice Senior". Andrzej Raniszewski i Andrzej Kubacki przeszli do kolejnego etapu show.