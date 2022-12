Rowerem do 38 km od Torunia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Torunia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Torunia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,17 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 338 m

Suma zjazdów: 325 m

Trasę rowerową mieszkańcom Torunia poleca Robert.luxa

Rzeczywista długość trasy - 84 km (po odliczeniu zwiedzania, zgubienia szlaku, kręcenia się po mieście itp.

UWAGA.

!!! Trasa w znacznej części odsłonięta - planując sprawdź jaki będzie WIATR!.

!!! Pierwsze 30 km to dość ruchliwe drogi wojewódzkie/powiatowe

!!! BRAK MIEJSC ODPOCZYNKU (takich leśnych przy trasie), ale dużo barów, kawiarenek, gofrów, lodów itp. w Kruszwicy, Ślesinie, Licheniu