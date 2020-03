Rower miejski w czasie epidemii: można korzystać?

Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że oba środki komunikacji, które są bardzo popularne w Toruniu, są bezpieczne dla użytkowników. Zarówno w przypadku hulajnóg, jak i roweru miejskiego części, które są używane, przechodzą regularnie dezynfekcję.

Mimo panującej epidemii, w Toruniu wciąż można korzystać z roweru miejskiego i hulajnóg. Te środki transportu są dziś bardzo bezpieczne, jeśli przestrzegamy zasad higieny. O to zadbał także Miejski Zarząd Dróg, który zwrócił się do operatorów urządzeń, by w czasie epidemii były one dezynfekowane. - Zwróciliśmy się m.in. do operatora roweru miejskiego i hulajnóg, by w tym szczególnym czasie urządzenia były dezynfekowane częściej - tłumaczy Agnieszka Kobus- Pęńsko, rzeczniczka MZD. Torvelo, czyli Rower Miasta Toruń, który odpowiada za system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, gdy tylko rozpoczęła się w Polsce walka z koronawirusem, wysłał do osób korzystających z pojazdów maile dotyczące korzystania z pojazdów w czasie epidemii.

- Do 11 tysięcy naszych użytkowników wysłaliśmy maile z prośbą, by spryskiwali kierownice albo jeździli w rękawiczkach. W tej sytuacji musimy zadbać o siebie, dlatego prosimy by rączki rowerowe były regularnie dezynfekowane płynem. Najlepiej dwa razy - kiedy zaczynamy jazdę i kiedy odstawiamy rower do stacji. Płyn do dezynfekowania powierzchni powinien mieć powyżej 60 procent alkoholu. Takie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia - mówi Marcin Jeż, dyrektor ds. rozwoju i marketingu z firmy BikeU, która na zlecenie miasta prowadzi system wypożyczalni rowerów miejskich w Toruniu.

Dodajmy, że rower miejski jest przez operatora regularnie dezynfekowany. Są czyszczone stacje rowerowe i klawiatury, których dotykają użytkownicy przed wypożyczeniem urządzeń, a także same rowery.

-Jeździmy po stacjach kilka razy dziennie. O wiele częściej są dezynfekowane stacje, gdzie jest najwięcej wypożyczeń jak m.in. na placu Rapackiego czy przy Urzędzie Miasta przy Wałach gen. Sikorskiego, ale zdarzają się stacje, gdzie są tylko dwa wypożyczenia dziennie - dodaje Marcin Jeż.

W czasie epidemii wypożyczeń rowerów jest dużo mniej niż operator mógłby się spodziewać, ale to oznacza, że akcja "zostań w domu" jest przestrzegana. Zdaniem Marcina Jeża, to są wzorowe postawy.

- Gdy musimy się przemieścić np. do pracy, to zachęcam do korzystania z roweru miejskiego. Jest on bezpieczny, jeśli przestrzega się zaleceń, o których mówimy. Miejmy przy sobie płyn dezynfekujący i rękawiczki - podkreśla Marcin Jeż. Takie same zalecenia obowiązują, jeśli chcemy skorzystać z hulajnogi. One także w czasie epidemii są dostępne dla mieszkańców. Zanim skorzystamy z hulajnogi, spryskajmy kierownicę płynem dezynfekującym i załóżmy jednorazowe rękawiczki.

