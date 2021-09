Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo? Nie każdy załapie się na 1000 plus! Szczęściarze dostaną nawet 4 tys. zł miesięcznie!

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nie każdy załapie się na 1000 plus!

1000 plus to potoczna nazwa Rodzinnego kapitału opiekuńczego - świadczenia zapowiedzianego przez rząd w ramach programu "Polski Ład".

1000 plus, w przeciwieństwie do świadczenia 500 plus lub 300 plus nie przysługuje wszystkim rodzicom. Środki te trafią do domowych budżetów rodzin, w których wychowuje się więcej niż jedno dziecko. 1000 plus jest przyznawane na drugą i każdą kolejną pociechę.

Środki będą wypłacane po 1000 zł przez rok lub po 500 zł przez dwa lata na dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.