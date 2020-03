Rodzice w Toruniu: "Zbojkotujmy egzamin ósmoklasisty i maturę!". Dlaczego?

Wątpliwości co do terminów egzaminów zewnętrznych mają także w toruńskich szkołach. Warto zobaczyć: Toruńskie blokowiska na archiwalnych zdjęciach! - Nie wyobrażam sobie, aby po przerwie w działalności szkoły uczeń przyszedł prosto na egzamin. Moim zdaniem, egzaminy powinny się odbyć po około 3-4 tygodniach od dnia powrotu uczniów na lekcje – tłumaczy Grzegorz Bortnowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 na toruńskim Rubinkowie. - Sprawa nie jest oczywiści prosta, bo przecież ma związek z rekrutacją do szkół średnich i na wyższe uczelnie. Trzeba poczekać na rozwój sytuacji. Polecamy: TOP 12 aplikacja przydatnych w Toruniu. Które warto mieć?

