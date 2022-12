Retro. Ukradł w Petersburgu, łup spieniężył w Toruniu, schronienia szukał w Londynie

Pisaliśmy, że rok 1902 był przełomowy dla motoryzacji w regionie. Samochody przestały być gromadzącą tłumy na ulicach sensacją, a stały się zjawiskiem niemal codziennym. W sierpniu na ul. Szerokiej został odnotowany pierwszy samochodowy pirat drogowy, później mieliśmy rajd pruskich oficerów, którzy jadąc trzema autami z Berlina do Królewca, chwilami rozpędzali się do 75 kilometrów na godzinę, a zmierzając z nowej do starej stolicy Prus, zatrzymali się w Toruniu.

Z Torunia do piekła i co dalej? Co się stało z Nikodemem Pieszczochem?

W listopadzie 1902 roku toruńska prasa po raz pierwszy napisała o poważnym wypadku. Co prawda doszło do niego pod Świeciem, niemniej w Toruniu zrobił on spore wrażenie. Zjawisko było nowe, no i na miejscu był trup, a to zawsze ekscytowało dziennikarzy i ich odbiorców. To, że trup był na miejscu zanim pojawił się tam samochód, w niczym nie przeszkadzało. Pod koniec listopada 1902 roku samochód wjechał pod Świeciem w kondukt pogrzebowy. Pokiereszował żałobników i rozbił trumnę uszkadzając nieboszczyka. Na szczęście w pobliżu był lekarz, który pospieszył żywym z pomocą.