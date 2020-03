Respiratory w Toruniu. Jak obecnie wyposażone są szpitale?

- Szpital wojewódzki posiada obecnie około 30 respiratorów. Trzy z nich – w tym dwa stacjonarne i jeden transportowy - pozostają do dyspozycji szpitala zakaźnego. W poniedziałek powinniśmy otrzymać kolejne trzy, a do końca tygodnia planujemy utworzenie 10 stanowisk z respiratorami – informował nas w ostatnią niedzielę dr Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - Jednocześnie, zgodnie z ustaleniami, chorzy wymagający wspomagania oddechu będą kierowani w pierwszej kolejności do szpitali w Grudziądzu i Bydgoszczy. Polecamy: 320 mln zł od marszałka na walkę z koronawirusem w Kujawsko-Pomorskiem Czytaj także: Koronawirus już w Toruniu! Pacjent zakażony koronawirusem przebywa w szpitalu zakaźnym. Jaki jest jego stan?

Grzegorz Olkowski