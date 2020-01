Pomimo niesprzyjającej pogody trwa remont na al. św. Jana Pawła II. Trwają roboty ziemne i rozpoczyna się wykonywanie koryta pod torowisko i jezdnię. Na odcinku od ul. Mickiewicza do Chopina układane są instalacje teletechniczne i wodociąg oraz kanał deszczowy wraz z przykanalikami. Kanalizacja deszczowa powstaje także na ul. Chopina do mostu. Z kolei na odcinku od ul. Kraszewskiego do Mickiewicza drogowcy układają rury osłonowe pod wodociąg w przejściach poprzecznych pod jezdnią i torowiskiem, usuwają kolizje energetyczne i rozpoczęli tzw. „korytowanie”, czyli kopanie koryta pod torowisko i jezdnie. (źródło: MZK Toruń) Zobacz też: Zmiany nad Wisłą w Toruniu Najładniejsze dziewczyny z toruńskich studniówek

MZK Toruń