Remont mostu w Toruniu. Taka będzie organizacja ruchu! MAPKI, objazdy i zmiany

Most po remoncie będzie miał nadal trzy pasy ruchu. Dzięki rozbudowie zyska jednak po obu stronach nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Dodatkowo pojawią się tam windy i schody na Bulwar Filadelfijski, trzy tarasy widokowe (dwa od wschodu, jeden od zachodu), schody na Kępę Bazarową oraz schody i pochylnia dla rowerów do zamku Dybowskiego. Zobacz też: Co UMK buduje przy ul. Sienkiewicza? Kolejki do lekarzy specjalistów w Toruniu Najładniejsze dziewczyny z toruńskich klubów

Jacek Smarz