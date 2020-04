Remont mostu w Toruniu. Kiedy rozpocznie się rozbudowa? [wizualizacje]

W czwartek została podpisana umowa w sprawie nadzoru nad przebudową mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Przypomnijmy, że zarządzaniem i nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi zainteresowanych było aż 6 firm. Zaoferowane w przetargu ceny wahały się od prawie 500 tys. zł złotych do ponad 2 mln złotych. Najtańszą ofertę złożyła gdańska firma OPTEMCONSULT Sp. z o. o. wyceniając swoje usługi na 495.837,60 zł i to ona właśnie wygrała przetarg. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Nocne zakupy cieszą się dużą popularnością? Sprawdziliśmy, czy są kolejki do toruńskich sklepów! Sprzątanie grobu, spacer bez celu. Za co sypią się mandaty?

