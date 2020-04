Rekordzisty, który nie stosuje się do zasad kwarantanny, policjanci nie zastali już pięć razy

Na osiedlu Chrobrego policjanci zatrzymali kilka dni temu kobietę. Najpierw pilnowali jej dwaj funkcjonariusze w maskach, później dołączyło do nich dwóch kolegów w skafandrach ochronnych. Widok nie jest już niczym nowym, jednak nadal budzi niepokój.

- Teraz w każdej sytuacji musimy być przygotowani, jakbyśmy mieli do czynienia z osobą zarażoną - wyjaśnia podisnp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski, liczba osób objętych kwarantanną na terenie miasta i powiatu, wzrosła do niemal 900. Wcześniej policja informowała, że funkcjonariusze już ponad 40 razy występowali do sanepidu w sprawie osób, które naruszają zasady kwarantanny. Osób, których to dotyczy jest mniej, ponieważ policjanci mają obowiązek zgłosić każdy przypadek, gdy nie zastaną osoby poddanej kwarantannie w domu. Recydywista ma już podobno na koncie pięć nieobecności.