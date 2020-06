Rekordowe promocje w supermarketach! Co można kupić taniej? Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Aldi i inne [25.06.2020]

Krzysztof Bosak w Toruniu. Padł rekord frekwencji? [zdjęcia]

- Żyjemy w świecie demokracji sterowanej. Mamy szansę to odrzucić – mówił Krzysztof Bosak, kandydat na urząd Prezydenta RP, podczas spotkania w Toruniu. Polityk nie tylko zachęcał do oddania na niego głosu, lecz także do angażowania się w sprawy kraju.