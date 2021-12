Rekordowe dodatki dla emerytów. Waloryzację rent i emerytur czeka totalna nadwyżka! Zobaczcie, o ile!

Waloryzacja rent i emerytur. Świadczenie czeka totalna nadwyżka! **

Według wstępnych szacunków w marcu ZUS podwyższy świadczenia o 9,6 proc.

O tyle samo zwiększone zostaną dodatki do emerytury. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to popularny dodatek pielęgnacyjny - przysługujący przewlekle chorym, a także wszystkim powyżej 75. roku życia - zostanie podwyższony z 239,66 zł do 262,66 zł.