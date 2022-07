Regionalna "Solidarność" na urodziny potrzebuje nowych szat!

Będzie nowy sztandar. To wspólne dzieło komisji zakładowych, które fundują "gwoździe"

-Nasz znak wykonuje profesjonalna firma, bo minęły już czasy, gdy sztandary haftowały panienki po dworach, czy dziergały zakonnice. Chcemy, żeby był tak wykonany, aby mógł służyć co najmniej kilku pokoleniom związkowców naszego regionu. Było by dobrze, gdyby do jego powstania przyłączyły się komisje zakładowe, a nawet prywatne osoby. Można to zrobić poprzez wykup tzw. „gwoździa”, który przed poświęceniem będzie przybity do drzewca - zachęca Piotr Grążawski z NSZZ Solidarność. - Przewodniczący Tomasz Jeziorek bardzo nalegał, aby cena takiego „gwoździa” była na tyle przystępna, by właściwie każda chętna komisja, a nawet osoba prywatna mogła go zafundować bez nadzwyczajnego wysiłku. Ostatecznie ustalono, iż będzie to 300 zł.

-Bo przecież nie o to idzie, że Zarząd Regionu nie jest w stanie ufundować sztandaru. Chodzi o zaangażowanie, umożliwienie udziału w dziele, które będzie służyło bardzo długo. Fundatorzy zostaną uwiecznieni, gdyż związkowe sztandary „po okresie służby” nie są niszczone, a przeważnie umieszczane na honorowych miejscach w najważniejszych świątyniach Polski, z czego wiele na Jasnej Górze - dodaje Piotr Grążawski.