Ranking toruńskich liceów. Którą szkołę wybrać?

W czerwcu ma rozpocząć się rekrutacja do szkół średnich. To o ponad miesiąc później niż normalnie. Wyniki naboru znane będą dopiero w połowie sierpnia. Mimo to warto wiedzieć, jak uczą toruńskie ogólniaki. A to widać między innymi po wynikach matur. Poniżej przedstawiamy ranking liceów stworzony w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów dojrzałości z ubiegłego roku. CZYTAJ DALEJ >>>>>

Tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch, fot. Jacek Smarz