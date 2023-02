Rafał Brzozowski ma klawe życie! . Prowadzi "The Voice Senior". Oto jego zdjęcia z egotycznych podróży

Kim jest Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski gospodarzem "The Voice Senior"

Nie przestał jednak śpiewać. W 2002 roku zachwycił widzów "Szansy na sukces". Dziesięć lat później wydał singiel "Tak blisko", który nuciła cała Polska. Wtedy jego kariera nabrała rozpędu.

Rafał Brzozowski wystąpił w programie Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także w show "SuperSTARcie", ale widzom jeszcze lepiej znany jest nie jako uczestnik, lecz gospodarz programów. Razem z Izą Krzan prowadził "Koło Fortuny". Obecnie można go zobaczyć w programie "Jaka to melodia" oraz "The Voice Senior".