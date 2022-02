Radni jednogłośnie: Kodeks Korwina musi zostać w Toruniu!

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

Apel Rady Miasta Torunia dotyczący Kodeksu Korwina

Napisano w nim: "Rada Miasta Torunia wyraża sprzeciw wobec projektu ustawy zakładającej przymusowe odkupienie ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu manuskryptu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”, zwanego Kodeksem Korwina. Ten bezcenny zabytek kultury od 1594 roku znajduje się w Toruniu, przekazany do zbiorów biblioteki Gimnazjum Akademickiego, pierwszej publicznej biblioteki na ziemiach polskich. Od tego czasu utożsamiany jest z naszym miastem, stając się częścią jego historii i dziedzictwa kulturowego. Jest przedmiotem godnej troski i opieki, które pozwoliły na jego przetrwanie mimo dramatycznych wydarzeń dziejowych. Wprowadzenie w życie projektu ustawy pozbawi nasze miasto, a wraz z nim polską kulturę ważnego świadectwa naszej tożsamości, jednoznacznie wskazującego na przynależność Rzeczypospolitej do kręgu kultury łacińskiej. Dzieła sztuki giną bezpowrotnie w trakcie konfliktów i zawirowań dziejowych, nasz kraj doznał tego w wyjątkowo mocny sposób. Tym bardziej musimy sprzeciwiać się dobrowolnemu pozbyciu się tak wyjątkowej części naszego dziedzictwa. Rada Miasta Torunia apeluje do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o odrzucenie tego projektu ustawy w całości".