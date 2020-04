Radioaktywny dym z Czarnobyla groźny dla Polski? ZDJĘCIA

- Jeśli ktoś poczuł się zaniepokojony pojawiającymi się informacjami o zbliżającej się chmurze radioaktywnego "dymu" mającej się utworzyć z pożarów trawiących napromieniowane okolice elektrowni atomowej w Czarnobylu, to mogę uspokoić, że dziś i w najbliższych dniach powietrze będzie do nas docierało z dalekiej północy, co uniemożliwia przedostanie się do naszego kraju jakichkolwiek zanieczyszczeń z obszaru Ukrainy – napisał Rafał Maszewski.