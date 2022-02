Pustostany kuszą nastolatków w Toruniu. To ryzykowne zabawy

Tutaj w plenerze imprezują nastolatki. Czasem ryzykowanie...

Jeszcze gorszą sławą cieszą się pustostany przy ul. Dąbrowskiej (w sąsiedztwie wojskowej przychodni). Choć to praktycznie centrum miasta, ulica biegnąca od dworca PKS w kierunku Placu św. Katarzyny w pandemii tonie w ciemnościach. Teren jest zresztą tak opuszczony i przez nikogo niekontrolowany, że i za dnia wygodnie tutaj imprezować. Tony puszek, butelek i innych ciekawych opakowań to ślady tych spotkań. Wielu nastolatkom tu się podoba, bo najzwyczajniej w świecie nikt im tu nie przeszkadza. No. chyba że koczujący tu od czasu do czasu bezdomny...