Psycholodzy z UMK szukają chętnych do badań. Można zarobić

W ostatnim czasie badacze z Instytutu Psychologii sprawdzali wpływ medytacji na funkcjonowanie człowieka. Tym razem dr Łukasz Miciuk zaprasza do udziału w badaniach, którego tematem jest to, w jaki sposób ludzie myślą na swój temat. Brzmi tajemniczo? Niestety, psycholog nie może zdradzić zbyt wiele, by badanie mogło się udać.