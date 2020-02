Psy do adopcji w Toruniu. One czekają na Ciebie w schronisku. Zobacz zdjęcia

Libacja w toruńskiej komendzie. Jakie konsekwencje?

Aż dziewięciu toruńskich stróżów prawa poniosło do dziś konsekwencje służbowe związane z libacją alkoholową, do której doszło w połowie lipca ubiegłego roku w budynkach policji. Część straciła pracę, inni dostali nagany. A to jeszcze nie koniec.