Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom

O każdej porze roku do schroniska dla zwierząt w Toruniu trafiają psy. Dołączają do tych, które w placówce przebywają już od jakiegoś czasu. Psy trafiły do schroniska z Torunia i okolicy. Niektóre same uciekły inne zostały porzucone. Teraz wszystkie czekają na nowy dom. Może, któryś z tych ostatnio przyjętych wyjątkowo wam się spodoba? >>>>>>ZOBACZCIE