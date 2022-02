Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom

Nie inaczej jest w sezonie jesienno-zimowym. W tym czasie do schroniska trafiają zwierzęta często w gorszej kondycji. Wszystkie są pod troskliwa opieką. Nic jednak nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. One czekają na nowy dom.