Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom

Małe, duże, chude, grube, młode, starsze. Te psy łączy jedno. Trafiły do Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. I chociaż jest im tam dobrze, to jednak chciałyby znaleźć nowy dom. Czekają na torunian, którzy zdecydują się je przygarnąć. Zobaczcie, jakie w ostatnim czasie psy trafiły do toruńskiej palcówki. Może któryś skradnie wasze serce? Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE