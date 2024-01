Przygotowania Gminy Łysomice do finału WOŚP. Morsy z Kamionek nagrały film!

"Tym razem obchodzimy okrągłą piątą rocznicę - czytamy w zaproszeniu do morsowania w Kamionkach na Facebooku. - (...) Na imprezie będą nasi dzielni Wolontariusze z puszkami. Dlatego, kochani, wielka mobilizacja! Bijemy nasze rekordy i znowu ściągamy od sponsora jak najwięcej kasy :). W ubiegłym roku do wody weszło 591 śmiałków. W 2022 roku, mimo że nie sprzyjało nam nic - wichura , epidemia, deszcze i nie wiem co jeszcze, do zimnego jeziora weszło aż 784 śmiałków. W 2021 roku było nas aż 1024! W tym roku przełamujemy tendencje spadkowe i bijemy rekord, co Wy na to? Do wody wchodzimy wszyscy o godzinie 12. Wtedy też liczymy morsów."