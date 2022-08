Przyducha na Martówce. Strażacy zakończyli natlenianie wody

Przyducha w Martówce

Straż zakończyła natlenianie Martówki

- Strażacy zakończyli już natlenianie Martówki. Jednak jeśli miasto stwierdzi, że znów trzeba podjąć działania, to wtedy je podejmiemy - mówi kpt. Przemysław Baniecki, oficer prasowy KM PSP w Toruniu.

Przyczyną śnięcia ryb są warunki pogodowe panujące na terenie całego kraju, czyli upały i brak opadów, przez co w rzekach i zbiornikach jest dramatycznie niski poziom wody, a także zakwit glonów. Jak wynika z pomiarów dokonanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po zawiadomieniu przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, temperatura wody w Martówce wynosi obecnie 26 stopni Celsjusza. Pomiary ilości tlenu w wodzie wykazały wysoką zawartość wskaźnika charakterystyczną dla intensywnej fotosyntezy prowadzonej przez glony. Wysoka temperatura wody i jej intensywne zielone zabarwienie potwierdzają zjawisko zakwitu. Zakwit zaś powoduje gwałtowne obniżenie zawartości tlenu w nocy, co prowadzi do obumierania wrażliwych gatunków ryb.