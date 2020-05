Przychodnia otwarta w czasie epidemii koronawirusa

Szerząca się epidemia SARS-CoV-2 jest przyczyną dezorganizacji nie tyko w produkcji, handlu oraz usługach, ale wewnątrz systemu opieki zdrowotnej. Placówki opieki doraźnej, działające w systemie dziennym, czyli specjalistyczne poradnie, poradnie POZ, a także nocna i świąteczna POZ objęte zostały wytycznymi, pozwalającymi zagwarantować pacjentom i personelowi medycznemu maksimum ochrony przed zakażeniem wirusem. Szczegółowe wytyczne dotyczą zarówno postępowania z osobami, potencjalnie uznawanymi za nosicieli koronawirusa, postępowania dezynfekcyjnego pomieszczeń i sprzętów, które używane były przez pacjenta, a także procedur, ujmujących zasady korzystania z porad lekarskich pacjentów, zgłaszających się do lekarza z różnych przyczyn.

Jak działają otwarte przychodnie POZ?

Podstawą sprawnego funkcjonowania poradni POZ w trakcie epidemii SARS-CoV-2 są teleporady, przeprowadzane przez lekarzy POZ w ramach zgłoszenia się pacjenta na wizytę. Rejestracja w przychodniach odbywa się drogą telefoniczną. Każdy z pacjentów, który potrzebuje porady lekarskiej zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego, podczas którego przeprowadza się z pacjentem ankietę, określającą stan zdrowia i cel wizyty. Porady online oraz teleporady przeprowadzane są w sytuacjach, gdy stan chorego określony zostanie jako umożliwiający odbycie wizyty lekarskiej zdalnie. Najczęstszym przedmiotem teleporad oraz konsultacji online są długotrwale przyjmowane lekarstwa, wydawane na receptę. Lekarz w wyniku teleporady będzie mógł wystawić e-receptę lub zwolnienie z obowiązków zawodowych - Recepta po telekonsultacji. Nie wychodź z domu!

Wizyty specjalistyczne - wszystkiego nie załatwisz online

W przypadku, gdy wizyta u specjalisty jest koniecznością i ze względu na stan zdrowia nie można przełożyć jej na późniejszy termin, w bezpieczny sposób można zrealizować spotkanie z lekarzem. Spełniamy wszystkie wymogi, narzucone na czas epidemii koronawirusa. Wszystkiego nie załatwisz telefonicznie, dlatego w sytuacji, gdy konieczna jest wizyta stacjonarna skontaktuj się, pomożemy Ci bezpiecznie zrealizować wizytę. Procedury i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, dlatego przy każdej wizycie priorytetem jest zapewnianie odpowiednich środków ochrony indywidualnej pacjentom oraz personelowi medycznemu. Jeśli nie musisz, nie ryzykuj! Zamiast iść do gabinetu, możesz porozmawiać z lekarzem przez telefon. Każda wizyta stacjonarna wymaga telefonicznej rejestracji. Jeżeli osobista wizyta w poradni będzie konieczna, należy telefonicznie ustalić termin, uwzględniający zasady bezpieczeństwa.

Przyjmujemy w razie potrzeby - spełniamy normy bezpieczeństwa

Pacjenci oraz personel medyczny wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, wspomagające eliminację rozprzestrzeniania się zakażenia. Kontakt telefoniczny jest pierwszym etapem procedury, zmierzającej do realizacji stacjonarnej wizyty. Umawiamy na konkretną godzinę, aby uniknąć kontaktu pomiędzy pacjentami placówki. Wszyscy pacjenci oraz personel medyczny poddawani są pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli masz gorączkę oraz kaszel, z utrudnionym oddychaniem, zostań w domu i przełóż termin wizyty. W poradni wyznaczyliśmy ruch pacjentów, eliminując tym samym możliwość kontaktu osób, przebywających na terenie placówki. Przy wejściu do każdego pomieszczenia zapewniamy dostęp do środków dezynfekujących, których użycie wpływa na eliminację rozwoju drobnoustrojów.

Przychodnia jest otwarta dla osób, którym niezbędna jest stacjonarna pomoc lekarska.

Zapewniamy środki ochrony indywidualnej (jeśli pacjent nie jest wyposażony w maseczkę i rękawiczki, otrzymuje u nas zestaw) oraz preparaty dezynfekujące dłonie.

Personel przeszedł szkolenie z procedur, stosowanych w czasie epidemii koronawirusa.

Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Jeżeli wizyta jest konieczna, bądź pewny, ze placówka spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Możesz nam zaufać. Apelujemy, abyśmy mogli zaufać Tobie - Pacjencie! Jeśli odczuwasz objawy, mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, pozostań w domu, skontaktuj się telefonicznie.