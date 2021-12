Przy ulicy Olsztyńskiej trwają przenosiny lokatorów! Eksmisje, monitoring, "M" komunalne zamiast socjalu

Działalność grupy nastolatków, która sama nazwała się "Psychopatami z Olsztyńskiej" przeważyła szalę. Sprawą zajęła się prokuratura, ale i władze miasta zostały zmuszone do generalnych zmian. O planach jako pierwszy dowiedział się radny Maciej Krużewski (KO), otrzymując właśnie od wiceprezydenta Zbigniewa Fiderewicza obszerną odpowiedź na wnioski, które skierował dla poprawy bezpieczeństwa tej okolicy.

Co planuje miasto? Przy ul. Olsztyńskiej ma 354 mieszkania, w tym 127 socjalnych. 65 najemców objętych jest wyrokami eksmisyjnymi za niepłacenie czynszu. -Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmie działania w celu dyslokacji rodzin z wyrokami, stwarzających najczęstsze problemy na osiedlu. ZGM natomiast w stosunku do osób, które rażąco nagannie się zachowują, wszczynać będzie postępowania eksmisyjne - zapowiada wiceprezydent.

Lokatorzy objęci wyrokami eksmisyjnymi uporczywie łamiący porządek nie będą mieli już prawa ani do socjalnego "M", ani do lokalu tymczasowego. Miasto zamierza też systematycznie zamieniać przy ul. Olsztyńskiej mieszkania socjalne na komunalne. Może to wreszcie czynić, bo upływa karencja związana z finansowaniem budowy osiedla z budżetu państwa.