Przy Szerokiej w Toruniu otworzył się lumpeks. Czy to początek zmian w sercu starówki?

O komentarz w sprawie otwarcia sklepu z używaną odzieżą przy ul. Szerokiej poprosiliśmy Aleksandrę Iżycką, z Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Otrzymaliśmy informację, że gmina nie ma wpływu na to, komu i na jaką działalność właściciel kamienicy wynajmuje lokal. Jak jednak podkreśla dyrektor BTCM, zmiany są jedyną pewną rzeczą w życiu zarówno starówki, jak i w ogóle każdego miejsca czy człowieka. Jej zdaniem fakt, że przestrzeń się zmienia, to dobry znak, bo to oznacza, że żyje. - Poza tym to rynek, a więc również my, konsumenci, czyli w przypadku starówki zarówno mieszkańcy, jak i turyści, weryfikujemy, jaka działalność tutaj dominuje - mówi Aleksandra Iżycka i dodaje, że w Toruniu na starówce przeważają usługi turystyczne, w tym restauracje czy apartamenty na wynajem, ale nadal jest też sporo obiektów handlowych: sklepów z książkami, butami czy odzieżą, które według Iżyckiej w czasie pandemii, podczas zamknięcia dużych galerii, bardzo się sprawdziły.