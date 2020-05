Przesyłki kurierskie w regionie pod kontrolą celników. Skonfiskowano narkotyki, lekarstwa i podrobione torebki damskie

Narkotyki, sterydy, wyroby medyczne oraz podrobione towary skonfiskowali funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w czasie kontroli przesyłek dostarczanych w przez jedną z firm kurierskich. Pomógł im szkolony do tego typu zadań pies. W czasie epidemii duża część sprzedaży przeniosła się do internetu. Z tego powodu również celnicy częściej zaczęli kontrolować zawartość przesyłek wysyłanych do klientów. Ostatnio sprawdzali magazyn jednej z firm kurierskich w naszym regionie. Pomocą służył im również labrador Lilou wyszkolony do wykrywania narkotyków. I to między innymi dzięki niemu wyselekcjonowano do szczegółowej kontroli kilka przesyłek. CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Sytuacja na rynku nieruchomości. Ile kosztują nowe mieszkania w Toruniu? Budowa nowego kompleksu Szpitala Wojewódzkiego trwa nieprzerwanie

Tekst: Wap, fot. KAS Toruń