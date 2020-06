Przegląd tygodnia w Toruniu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Wracamy do sprawy środowego pożaru przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu, w którym zginęła 1 osoba, a 3 zostały przetransportowane do szpitala. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Wiadomo już, kim była ofiara.

Korki w Toruniu to zmora wielu kierowców. Na podstawie danych z serwisu traffic.naviexpert.pl oraz obserwacji naszych czytelników stworzyliśmy ranking najbardziej zakorkowanych miejsc w naszym mieście. Większość z nich to popularne skrzyżowania, na których przyjdzie nam dłużej czekać na światłach. Unikajcie tych miejsc, jeśli tylko możecie, a zaoszczędzicie sporo czasu. Czekamy również na Wasze sygnały - co dodalibyście do tej listy?

Tygodniowa prasówka 7.06-13.06.2020 Toruń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piwo wypadło z ciężarówki na rondzie we Włocławku