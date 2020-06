Przegląd tygodnia w Toruniu, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Wakacje rozpoczęte, a wraz z nimi nad jeziora powoli nadciągają mieszkańcy spragnieni kąpieli. Plażę w Kamionkach i Zalesiu odwiedził nasz fotoreporter. W sobotę na niebie dominowały chmury i dlatego plażowiczów nie było zbyt wielu. Byli za to ratownicy, którzy już czuwają nad amatorami kąpieli.

Oto psiaki z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W rożny sposób trafiły od początku czerwca do tej placówki. Jedno jest pewne. Każdy z nich pragnie miłości i nowego domu.

Oto zbiór unikalnych fotografii Torunia autorstwa Andrzeja Kamińskiego, wieloletniego fotoreportera „Nowości” oraz autora wydanego we wrześniu ubiegłego roku i bijącego rekordy popularności albumu „Toruń w obiektywie fotoreportera 1960 - 2000”. Nasz mistrz szkiełka i oka ma w swoich zbiorach około 30 tysięcy zdjęć! Oto część z nich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rusza toruński program małej retencji. Na dotacje dla tych, którzy będą chcieli ustawić beczki na wodę, bądź zbudować inne instalacje do łapania deszczówki i wód opadowych, władze miasta przeznaczyły w tym roku 400 tysięcy złotych. Gdzie i kiedy będzie można składać podania?

Kultowy serial Polsatu, który od ponad 21 lat (premiera odbyła się 16 marca 1999 roku) bawi Polaków zniknie z ekranów! - takie informacje pojawiły się w mediach. Na szczęście to tylko plotki. - Przez epidemię koronawirusa nie będziemy nagrywać w okresie letnim. Wracamy na plan w styczniu 2021 roku - mówi nam Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch), wrocławska aktorka. W oczekiwaniu na nowych Kiepskich zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak przez lata zmieniali się bohaterowie tego filmu. Miłego oglądania.

Temperatura poszła w górę, torunianie postanowili więc wyskoczyć gdzieś na weekend. Wielu z nich wybiera wypoczynek nad wodą. W powiecie toruńskim mamy do dyspozycji kilka kąpielisk. Które najchętniej wybierają mieszkańcy naszego miasta?

Czego najbardziej brakuje w Toruniu? To pytanie zadaliśmy Czytelnikom na naszym facebookowym profilu. Najwięcej osób wskazało konieczne ich zdaniem inwestycje w infrastrukturę miasta. Ale nie tylko to.

Tradycyjnie pod koniec czerwca Toruń świętuje imieniny swojego patrona, św. Jana Chrzciciela. Tegoroczne Dni Torunia rozpoczęły się w miniony piątek i potrwają do najbliższej niedzieli, 28 czerwca. Atrakcji nie brakuje.

W Toruniu w ostatnich latach miało miejsce kilka śmiertelnych wypadków na pasach. Poprosiliśmy Społecznego Rzecznika Pieszych w Toruniu Pawła Gawińskiego, a także naszych czytelników, o wskazanie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Toruniu. Czy to najwyższy czas, aby zmienić te miejsca w mniej zagrażające życiu i zdrowiu przechodniów? Czekamy na Wasze sygnały w tej sprawie. Co dodalibyście do naszego zestawienia?

Duży parking, salonik prasowy i nowe stoisko z pieczywem oraz ciastami – to tylko część zmian, które zajdą w Polomarkecie przy ul. Bażyńskich w Toruniu. Istniejący od niemal półwiecza sklep przez wielu zwany nadal „Jubilatem” swe podwoje dla klientów otworzy ponownie w połowie sierpnia.