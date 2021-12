Przegląd prasy 6.12.2021 Toruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Prasówka Toruń 6.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Torunianie nie gęsi, iż swój język mają! To, że spotykają się „pod Kopcem” i spacerują nad „Bachą” to jeszcze nic. Niektórzy boją się mieszkać w „Czeczeni” i nawet przez myśl im nie przejdzie, by zapuszczać się po zmroku do „Ohio”. Inni nadal robią zakupy w „Jubilacie” albo spacerują ul. „Zjednoczenia”. A kto z Was jeszcze chodzi do "Żana"? Ręka w górę!