Przegląd prasy 6.06.2020 Toruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Prasówka Toruń 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Bon wakacyjny 1000 plus dopiero w sierpniu? Pieniądze na wakacje nie dla wszystkich? Kiedy będzie 1000 zł na wakacje - nowe informacje. Wielu Polaków czeka z planami wakacyjnymi na nowy program socjalny 1000 plus na wakacje. Miał być uruchomiony w czerwcu, ale wciąż nie znamy szczegółów. Wiceminister Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy w Radiu Kraków przyznał, że 1000 plus będzie na 90 procent, ale być może dopiero w sierpniu. - To nie będą pieniądze dla wszystkich - powiedział. 1000 plus na wakacje: dla kogo, kiedy będą pieniądze.

Oferta firm budujących domy na "Jarze" jest różnorodna. Można tu zamieszkać w kawalerce lub w przestronnym lokalu z tarasem. Cena za mkw? Sprawdźcie!