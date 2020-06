Przegląd prasy 4.06.2020 Toruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.