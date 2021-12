Przegląd prasy 28.12.2021 Toruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów, uzdolnieni artystycznie i sportowo młodzi ludzie, do tego wrażliwi społecznie – to oni znaleźli się na wyjątkowo długiej w tym roku liście stypendystów ministra edukacji i nauki w IV LO w Toruniu. Ta prestiżowa szkoła doczekała się rekordowej ich liczby – w sumie aż 10 stypendystów.

W sieci pojawiła się zajawka filmu o zbrodni na Barbarce. Twórcy mają nadzieję, że dzięki niej uda się trafić do kolejnych potomków ofiar czystek jakie przeprowadzili Niemcy w 1939 roku na całym Pomorzu. Nadzieje nie są bezpodstawne, ponieważ osoby z tym dramatem związane cały czas się zgłaszają.

Czy nasza przyszłość może być zapisana w gwiazdach? Wierzycie w horoskopy? Dla jednych to bajki, dla innych drogowskaz. Przygotowaliśmy dla Was horoskop na 2022 roku. Zobaczcie, co Was czeka w nowym roku.

Zapalenie mięśnia sercowego to poważna choroba, której główną przyczyną jest zakażenie drobnoustrojami. Mogą wywoływać je bakterie, grzyby i pasożyty, a przede wszystkim wirusy – z koronawirusem SARS-CoV-2 włącznie. Zapalenie sierdzia, bo tak też nazywa się ten problem, może rozwijać się też pod wpływem chorób autoimmunologicznych i toksycznych czynników takich jak leki, hormony czy metale ciężkie. Objawy ZMS często przypominają symptomy zawału, choć mogą też nie wystąpić. Wyjaśniamy, w jaki sposób rozpoznaje się tę chorobę i jak sią ją leczy.