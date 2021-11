Przegląd prasy 27.11.2021 Toruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Paliwo drożeje, w górę idą więc także ceny za przejazd taksówką. Sprawdziliśmy, o ile wzrosły stawki w Toruniu w porównaniu do ubiegłego roku.

Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Często w natłoku przedświątecznych przygotowań trudno znaleźć nam wolną chwilę, żeby pomyśleć o upominkach dla dzieci. Nie traktujmy zakupu prezentów mikołajkowych i świątecznych jako przykrego obowiązku. Poświęćmy trochę czasu na znalezienie rzeczy wyjątkowych, bo nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy dziecka. Jeśli nie macie pomysłu na prezenty, to zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii inspiracji. Najwyższa pora na zakupy!