Przegląd prasy 2.10.2021 Toruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

W najbliższych miesiącach 2021 i początku 2022 roku emeryci mogą spodziewać się dodatkowych wpływów. Wraz z początkiem października ZUS ruszy z wypłatą wyrównań osobom, które przeszły na emeryturę w czerwcu tego roku, w związku z czym mają zaniżone świadczenie. Z kolei w listopadzie lub w grudniu na konta seniorów wpłyną czternastki. Jakie inne zmiany w emeryturach czekają Polaków? Oto szczegóły. Zobaczcie, co zrobić, by jak najwięcej zyskać.

"AntyHomofobus" to akcja zespołu Świeckie Państwo Rady Konsultacyjnej działającej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. W jej ramach uczestnicy jeżdżą po Polsce i komentuje wnioski płynące z niedawno opublikowanego raportu Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zobacz, jak wygląda ich specjalny bus!

Zapytaliśmy naszych Czytelników, co najbardziej denerwuje ich w toruńskiej komunikacji miejskiej. Odzew był ogromny. Pasażerowie MZK w Toruniu narzekają na rozkłady jazdy, spóźniające się autobusy, niewłączoną klimatyzację. Ale nie to jest najgorsze... Zobaczcie opinie torunian na temat komunikacji miejskiej. Co dodalibyście do tej listy? Co warto poprawić? Czekamy na Wasze sygnały.

Biedronka to jeden z najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Okazuje się, że niedawno sklep nawiązał współpracę z Glovo. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie!