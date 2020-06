Przegląd prasy 20.06.2020 Toruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca podatku VAT. Zmiany mają na celu uproszczenie systemu stawek, przełożą się na wzrost podatku niektórych towarów i obniżkę innych. Co zatem drożeje, a co tanieje od 1 lipca? Zobacz w galerii.

Po naszym reportażu o błędzie przy porodzie w Inowrocławiu ("Mówili mi, że musi boleć") postępowanie wyjaśniające wszczął Rzecznik Praw Pacjenta. Poszkodowanej matce, pani Katarzynie, zaszyto... gazik.

Toruński Urząd Miasta szuka firmy, która pomoże zorganizować system parkowania i poboru opłat na parkingach „park and ride”. To parkingi na obrzeżach miasta, dla przyjezdnych spoza Torunia, którzy mają tu zostawiać auta i do centrum docierać już komunikacją miejską. Cel? Zmniejszyć ruch samochodowy w śródmieściu Torunia.

21-letni Dawid R. odpowie przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. Do tego przestępstwa doszło za pomocą internetu w mieszkaniu przy ulicy Urzędniczej w Toruniu. To nie jest pierwszy akt oskarżenia związany z tym miejscem.