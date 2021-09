Przegląd prasy 13.09.2021 Toruń, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Mercedes za 1500 zł? Audi A6 za 3300 zł? Volkswagen Passat za 750 zł? Tak, to możliwe! Takie samochody licytować będą komornicy w Kujawsko-Pomorskiem tej jesieni. Oto szczegóły licytacji.

Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska to jedna z najpopularniejszych obecnie par w polskim show biznesie. O związku popularnej influencerki Maffashion z aktorem mówiło się już w 2019 roku. Plotki okazały się prawdą. W końcu we wrześniu 2020 roku para doczekała się dziecka – Bastiana. Para rzadko dzieli się prywatnym życiem, ale ostatnio podzielili się planami przeprowadzki do ogromnej willi. Jak zatem mieszka Sebastian Fabijański z Julią Kuczyńską i młodym Bastianem? Zobaczcie w galerii zdjęcia ich nowej posiadłości i nie tylko...