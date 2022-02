Przegląd prasy 12.02.2022 Toruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla pań, które się z tym zgadzają mamy propozycje manicure na luty 2022 r. Zobaczcie jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na zimę, studniówkę, walentynki i karnawał. Stylistki paznokci i kosmetyczki z Janikowa pokazały zdjęcia ozdobionych przez nie paznokci na Facebooku, a my prezentujemy je w naszej galerii.

W piątek (11.02.2022) uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Hotelu Filmar na swojej studniówce. My też tam byliśmy! Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

W walentynki publikujemy galerię zdjęć znanych torunianek i torunian z ich drugimi połówkami. Wśród nich prezydent Michał Zaleski z żoną Krystyną czy marszałek województwa Piotr Całbecki z żoną Dagną. Mamy dla Was także romantyczne zdjęcia aktorów, sportowców i polityków. Z okazji walentynek wszystkim naszym Czytelnikom życzymy dużo miłości i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia rodziny Kossaków mieszkały i tworzyły w Kossakówce, która dziś wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Znaleziono m.in. szkielet młodej kobiety. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska.

Bezmyślność, głupota czy okrucieństwo – nie wiadomo, co kierowało mężczyzną, który skrzywdził kotkę Dzidzię na parkingu w Czerniewicach. Zwierzak ma zwichnięty staw łokciowy, jest w gipsie. Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt szykuje doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet 5 lat więzienia. Trwa też zbiórka na leczenie okaleczonej kotki.