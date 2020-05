Przegląd budowlany - jak nie przegapić terminu?

Jak często powinno się przeprowadzać przegląd budowlany?

Obecnie obowiązującą ustawa o prawie budowlanym obliguje właścicieli i zarządców nieruchomości do przeprowadzania regularnych przeglądów stanu technicznego budynków. Nadzorowi podlegają także instalacje sanitarne. Przegląd musi być przeprowadzony co rok lub co pięć lat. Dodatkowe kontrole muszą być realizowane w przypadku budynków, których powierzchnia przekracza 2000 mkw, a także obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 mkw. Te obiekty powinny być nadzorowane dwa razy w roku.

Właściwe organy mogą zlecać dodatkowe kontrole (poza koniecznymi co rok lub co pięć lat). Zwykle odbywają się ona w przypadku podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników danej nieruchomości. Jeżeli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, właściciel lub zarządca zostają wezwani do natychmiastowego usunięcia usterek. Od tych postanowień nie ma żadnych odwołań.

Przegląd budowlany roczny

Roczny przegląd budowlany obejmuje kompleksowy przegląd techniczny wszystkich elementów budynku oraz instalacji. Uwaga zwracana jest przede wszystkim na te elementy, które ulegają eksploatacji, a także poddane są one bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych. W trakcie przeglądu budowlanego rocznego wykonywany jest również przegląd instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz wentylacji. Nadzór prowadzony jest także nad instalacjami oraz urządzeniami, które służą ochronie środowiska. Po przeprowadzonym przeglądzie wykonywany jest protokół z przeglądu budowlanego.

Przegląd budowlany pięcioletni

Przegląd techniczny prowadzony co pięć lat obejmuje przeprowadzenie, podobnie, jak w przypadku przeglądu rocznego, następujących prac: kompleksowy przegląd techniczny wszystkich elementów budynku oraz instalacji (głównie te, które ulegają eksploatacji, a także poddane są bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych); przegląd instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz wentylacji; przegląd instalacji oraz urządzeń, które służą ochronie środowiska. Dodatkowo prowadzony jest przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Kolejnym działaniem w trybie pięcioletnim jest zbadanie budynku w aspekcie przydatności do użytkowania. Kontrolerzy zwracają uwagę także na estetykę budynku oraz otoczenie nieruchomości. Po przeprowadzonych działaniach wykonywany jest protokół z przeglądu budowlanego.

Kto może wykonywać przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane to zadanie wyłącznie dla predestynowanych do tego osób. Ustawa o prawie budowlanym wyraźnie stanowi, iż kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzać mogą wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie.

Ekspertyza budowlana a przegląd budowlany

Przegląd budowlany obejmuje czynności kontrolno-nadzorcze, które prowadzone są w odpowiednich odstępach czasowych. Prace nadzorcze wykonywane są wyłącznie przez upoważnionych i wykwalifikowanych inspektorów. Działania są dokumentowane. Czynności obejmujące przegląd budowlany mają na celu zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom obiektów poprzez stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i wezwanie nadzorców oraz właścicieli do podjęcia czynności naprawczych.

Ekspertyza budowlana jest natomiast oceną stanu technicznego danego obiektu budowlanego. Wykonywana jest ona zgodnie z potrzebami podmiotu lub osoby, która zleca jej realizację. Wtedy też obejmuje ona zakres i szczegółowe ekspertyzy, na które składają się takie badania, jak wytrzymałość danych elementów konstrukcji, ścian, stropów, dachu, elewacji, fundamentów.

