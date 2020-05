Przedszkola w Toruniu od 11 maja? Miasto chce testów dla personelu

Zainteresowanie rodziców wysłaniem dzieci do miejskich żłobków i przedszkoli w Toruniu nie jest duże, ale mimo wszystko jest. 11 maja, w poniedziałek, planują ponowne otwarcie 3 miejskie żłobki i 10 przedszkoli. Dziś (07.05) władze miasta zwróciły się jednak do sanepidu, by ten po pierwsze wykonał testy na koronawirusa u pracowników tych placówek, a po drugie ocenił stan ich przygotowań (wg wytycznych rządowych). Kolejne miejskie przedszkola lub oddziały przedszkolne przy szkołach planują otwarcie od 13 maja (2 placówki), 18 maja (19), w dniach 19-25 maja (9). Takie informacje przekazał dziś podczas telekonferencji prezydent Michał Zaleski.