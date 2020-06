Przedszkola w Toruniu będą miały przerwę wakacyjną. Rodzice wciąż nie wiedzą kiedy

Małgorzata jest mamą 4-letniej Basi. Po dwumiesięcznej przymusowej przerwie spowodowanej koronawirusem w maju wróciła do pracy w jednym z toruńskich salonów fryzjerskich. Do przedszkola wróciła też jej córka. Mama dziewczynki nie może jednak spokojnie patrzeć w przyszłość, bo nie wie, co będzie z opieką przedszkolną w lipcu i sierpniu.