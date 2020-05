Przedszkola miejskie otwarte, ale dzieci jest o wiele mniej

Rodzice są ostrożni, jeśli chodzi o posyłanie dzieci do przedszkoli miejskich. Świadczy o tym liczba dzieci zgłoszonych do toruńskich placówek. Do jednego przedszkola nie zostało zgłoszone ani jedno dziecko, a do wielu z nich po ponownym otwarciu będzie chodziło tylko kilkoro dzieci. Zobacz także: Czy w tym roku odbędzie się Bella Skyway Festiwal? Będą podwyżki opłat za wywóz śmieci? Skarbnik miasta rozwiewa wątpliwości Pod koniec kwietnia minister edukacji wydał rozporządzenie dotyczące ponownego otwarcia żłóbków i przedszkoli. Decyzja ta wywołała spore kontrowersje ze względu na reżim sanitarny, jakiego muszą przestrzegać placówki opiekuńcze dla najmłodszych. Wielu z nich nie udało się otworzyć 11 maja. Czytaj więcej na kolejnych stronach >>>>>>>>>> tekst: Paulina Błaszkiewicz

