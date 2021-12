Przedświąteczne niedziele handlowe w Toruniu. Jak będą działać sklepy 12 i 19 grudnia?? Justyna Wojciechowska-Narloch

12 i 19 grudnia to dwie przedświąteczne niedziele handlowe. Czynne będą wówczas wszystkie galerie handlowe, markety budowlane i osiedlowe sklepiki. Sprawdziliśmy, jak centra handlowe, hipermarkety i inne placówki działać będą 12 i 19 grudnia w Toruniu. Szczegóły na kolejnych stronach Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (15 zdjęć)

12 i 19 grudnia to dwie przedświąteczne niedziele handlowe. Czynne będą wówczas wszystkie galerie handlowe, markety budowlane i osiedlowe sklepiki. Wszystko po to, by każdy - nawet ten najbardziej zapracowany - miał szansę zrobić zakupy na święta. Sprawdziliśmy, jak centra handlowe, hipermarkety i inne placówki działać będą 12 i 19 grudnia w Toruniu.