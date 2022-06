Przed nami Święto Miasta. Toruń będzie się bawić przez sześć długich dni

- Od 21 do 26 czerwca chcemy radośnie, wspólnie przypominać sobie nawzajem, jak piękny i interesujący jest Toruń – to czas święta miasta! Przygotowaliśmy na te dni bogaty program wydarzeń, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Nie znam lepszego miejsca na spędzenie wolnego czasu, dlatego nie zostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta do świętowania Dni Torunia! – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.