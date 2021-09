Prokuratura w Toruniu pozwała do sądu... prokuratora! I przegrała. "Choroba miała związek z pracą"

To sprawa z gatunku wyjątkowych. Prokuratura Okręgowa w Toruniu pozwała do sądu pracy... prokuratora. Domagała się, by zwrócił dokładnie 23 tys. 861 zł i 54 gr wraz z odsetkami. To pieniądze, które prokurator X. na mocy decyzji ZUS otrzymał jako dodatek do świadczenia chorobowego w związku z uznaniem, że jego choroba miała związek z pracą.

Toruńska prokuratura pieniądze była zobowiązana wypłacić i to uczyniła, jednak sprawa trafiła aż do ZUS w Warszawie. Tutaj uznano odwrotnie: że choroba związku z pracą nie miała. Dlatego też prokuratura pozwała prokuratora X. do sądu i domagała się zwrotu pieniędzy. Sprawę prawomocnie przegrała. Przy okazji na sali sądowej ujawnione zostały szokujące okoliczności tego, w jakich warunkach może pracować śledczy.