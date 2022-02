Program budowy 100 obwodnic. Jakie inwestycje będą u nas w regionie?

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

Kowalewo Pomorskie, Lipno, Brześć Kujawski, Kruszwica, Nowa Wieś Wielka oraz Strzelno - to sześć miejscowości, które mają się doczekać obwodnic w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Został on ustanowiony decyzją rządu wiosna 2021 roku. Program ma być realizowany do roku 2030, kosztować ma 28 miliardów złotych a łączna długość wybudowanych odcinków wynieść ma 820 kilometrów. Obwodnice maja być wyposażone w nowoczesną infrastrukturę podwyższającą bezpieczeństwo, np. w pełni oświetlone przejścia dla pieszych.

Harmonogramy budowy są bardzo różne. Niektóre odcinki są już realizowane min. obejścia Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie). Na inne trzeba będzie poczekać dłużej. Na nasze także.

Według informacji na portalu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, terminy przetargów na 6 kujawsko-pomorskich obwodnic zaplanowano na IV kwartał 2024.